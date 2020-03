Optuživali su ga da je alav, ali evo čega bi se odrekao da ostane na "Teatru snova"

Odion Igalo je odigrao jednu fantastičnu sezonu u Votfordu, potpisao tada petogodišnji ugovor sa klubom, ali je naredne dao samo gol u 15 mečeva. Mnogu su ga osuđivali kada je insistirao da ga Votford proda u kinesku ligu.



Tada je otišao u Čangčun Jatai za oko 25 miliona evra, ali je tim ispao, pa se preselio u Šangaj Šenhua. Prethodno je, prošle zime odbio da ode na pozajmicu u Barselonu, kako ne bi izgubio novac koji prima u Kini. I prilikom odlaska iz Votforda su ga razapeli da žrtvuje karijeru zbog novca, u tom trenutku je Nigerijac imao 27 godina.



Ali, sada je stigao na pozajmicu u Junajted, igra dobro i dalje golove, Solskjer je nagovestio da bi mogli da ga otkupe.



Igalo je promenio mišljenje, ne vraća mu se u Kinu, neki bi to pripisali Koroni, ali sada je Kina bezbednija nego evropske zemlje, izborila se sa epidemijom.



Igalo je spreman da se odrekne velikog novca. Naime, Nigerijac koji zarađuje oko 14 miliona evra godišnje je spreman da se odrekne polovine te sume, kako bi ostao u Junajtedu. Dakle, on bi za 7 miliona godišnje potpisao ugovor sa "Đavolima" koji imaju pravo da ga otkupe na leto. Inače, ima ugovor sa Kinezima do 2021. godine.



Kineski klub traži oko 20 miliona evra, iako su uložili mnogo manje u Nigerijca kada su ga otkupili od Čangčuna. Sada žele da iskoriste situaciju i dobre partije, odnosno način na koji se Igalo uklopio na "Old Trafordu".