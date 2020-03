Opšti haos u svetu fudbala, može li Siti profitirati?

Fudbal na Ostrvu je stao povodom epidemije korona virusa. Restart bi trebao da usledi četvrtog aprila, međutim ni za to ne postoje garancije. Postoji nekoliko scenarija kako bi ova sezona mogla da se završi, ali jasno je da kompromis ne raduje nikog Zbog epidemije virusa stala i Apelacioni sud zadužen za sportska pitanja! Engleski mediji pišu da su za sada odložena tri slučaja dok do slučaja oko Mančester Sitija ima još šesnaest posebnih slučaja.Siti je pre mesec dobio kaznu od UEFE. "Građani" su izbačeni na dve godine iz evropskih takmičenja plus trideset miliona evra kazne.