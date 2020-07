Opraštaj "čoveka-puzle", tihog heroja Viljareala - Jedan jedini, Santi Kazorla!

Kakva sezona za Viljareal i Santija Kazorlu.



"Žuta podmornica" se oprostila od šampionata ubedljivom pobedom od 4:0 nad Eibarom, asistencija za prvi gol upravo ide Santiju, koji je desetak minuta kasnije i izašao sa terena uz koju suzu i ovacije svojih saigača i stručnog štaba.



U svojoj 35-oj godini zabeležio je dabl-dabl učinak, 15 golova i 11 asistencija na 40 odigranih mečeva. Brojka odigranih utakmica daleko veća od prethodnih sezona. Ovo je bio njegov treći mandat u Viljarealu.



Iz mlađih kategorija se probio u prvi tim "žute podmornice" još 2004. godine. Usledio je odlazak pa i povratak iz Reakreativa, 2011. odlazi u tada bogatu Malagu za sumu od 25 miliona evra. Pamte se mečevi tima iz Sevilja sa Borusijom Dortmund te sezone u LŠ.



U Malagi je bio svega jednu godinu, Arsenal ga potom dovodi 2012. godine, Kazorla je tu bio šest sezona, ali uz sijaset povreda i operacija. Problemi kreću oktobra 2016. godine, naredne dve godine (636 dana) nije ni igrao a bilo je i opasnosti da li će uopšte hodati.













Omaleni Španac je imao 11 operacija u Arsenalu, posle jedne se razvila i gangrena te je morala da bude urađena i rekonstrukcija kože i Ahilove tetive.



"Uzeli su kožu sa moje ruke i stavili na članak, i sa moje butine vratili na ruku. Kada god me pitaju šta se deslio, kažem da je to kao mala puzla. Delovi mog tela su svuda naokolo", izjavio je Kazorla.



Po isteku ugovor 2018. godine napušta Arsenal, kome je me zahvalan na svemu, rekao je u par navrata da želi da se oduži "tobdžijama". Sa svojim Viljarealom je prošle sezone završio kao 14. u Primeri ove godine osigurana je grupna faza Lige Evrope.



Dalji planovi su neizvesni, verovatno se neće vraćati na zelen tepih, ali odlazak Kazorle i jeste kao puzla. Odlazi još jedan deo koji čini fudbal onim što toliko volimo.