Opet isto! Dokle? Da li je ovo kap koja će preliti čašu fudbalera Barselone?

Fudbaleri Barselone su se već odrekli 70% primanja, nakon što su prvo odbili predlog Bertomeua, ali na kraju su popustili pod pritiskom. Naime, tada je ekipa posle razgovora sa kapitenima odlučila da se odrekne novca tokom trajanja vanrednog stanja.



Ukupno gledano to je tek 14 miliona evra, tačnije 5.75% ukupnog izdvajanja za primanja. No, ta suma je veća, jer se vanredno stanje trajalo duže, a samim tim je i liga pomerena, počeće za desetak dana.



No, kako kaže Radio Katalunja, sada je ponovo traženo od igrača da se odreknu još novca. Oni bi trebalo da uštede oko 10 miliona evra klubu, to je od njih traženo na sastanku 23. maja, kada je Bertomeu doveo i prvog čoveka finansija Oskara Graua. On je objasnio da klub gubi veliki novac, da će troškovi biti ogromni jer nema prihoda od ulaznica, ali ni pratećih sadržaja.



Igrači nisu odgovorili, ali se priča, doduše u madridskim medijima da je nezadovoljstvo ogromno, da očekuju da će i ako sada pristanu, ovaj zahtev ponovo biti iznet i da će klub finansirati gubitke od plata igrača.



Sastanku je prisustvovao i Albert Soler još jedan od ključnih ljudi kluba, igrači su obavešteni da u ovoj situaciji klub ne može da se pojačava ako ne prodaje igrače. Oskar Grau je tu bio izričit, čovek koji se svojevremeno sukobio sa Mesijem kada mu je Argentinac poručio da fudbal ne može da se gleda samo kroz novac.



Naime, da bi stigli Pjanić i Lautaro koji koštaju oko 170 miliona evra, Barsa prvo do kraja meseca kako bi ostala u podnošljivim parametrima mora da proda igrače za 59 miliona evra.











U situaciji kada prelazni rok nije počeo, kada Rakitić, Vidal, Umtiti, Firpo, Artur odbijaju da odu (jedino je Semedo pristao da se preseli u Siti, ali u zamenu za Kansela), Barsi se žuri. Ona pokušava da ubaci igrače u trampe, da smanji plate, Dembele bi mogao na pozajmicu u Juve, Vidal u Boku, Rakitić u Sevilju, ali ništa od toga ne ide brzo. Vreme ističe i klub je zaista u nezavidnoj situaciji.



Inače, igrači nisu dali odgovor na ovaj predlog kluba, a sama Barselona je odbila da komentariše navode Radio Katalunje.