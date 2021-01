Ono kada i Papa progovori o Maradoni...

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja, rekaoo je danas da je fudbalska legenda Dijego Maradona koji je umro 25. novembra, bio "pesnik na terenu".







"Bio je veliki šampion koji je milionima ljudi doneo radost, kako u Argentini, tako i u Napulju", rekao je papa u intervjuu o sportu objavljenom danas u Gazeti delo Sport.



"Ali, bio je i vrlo krhak čovek", dodao je papa koji je Maradonu upoznao 2014. godine u Rimu tokom "meča za mir".



Poglavar Rimokatoličke crkve naveo je i da se, kada su mu rekli za Maradoninu smrt, molio za njega i da je porodici poslao brojanicu uz reči utehe.



Papa koji je navijač San Lorenca iz Buenos Ajresa, povukao je i paralele izmedju sporta i svojih uverenja, osudjujući "bogate šampione".



"Lično mislim da je tajna da se održi strast koja ih je (sportiste) fascinirala kad su bili deca, u tome da se bude pomalo gladan, da se nikad ne oseća sitost", rekao je papa Franja.



Papa je ponovo osudio doping, rekavši da to nije samo prevara, već i "pobijanje dostojanstva".



"Nijedan šampion nije stvoren u laboratoriji. To se ponekad dešavalo i ne možete biti sigurni da se neće ponoviti, čak i ako se nadate na neće. Ali, vremenom ćete razlikovati prave talente i one koji su napravljeni: šampion se radja i jača kroz treninge", rekao je papa.



"Bolje časni poraz, nego prljava pobeda", zaključio je papa Franja.