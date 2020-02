Oni su najprijatnije iznenađenje Premijer lige, sada hoće u Ligu šampiona!

Šefild junajted je minule sezone izborio plasman u Premijer ligu, malo ko je očekivao nakon prilično mirnog prelaznog roka da se neće boriti za opstanak.



Ekipa Krisa Vajldera je od starta ipak pokazala da će biti tvrd orah, ubrzo su svima stavili do znanja da su u eliti da bi tu i ostali, a zbog nešto slabijih sezona određenog broja timova, Šefild je iskoristio priliku i popeo se na čak šesto mesto na tabeli nakon 26 odigranih kola, iza sebe su ostavili Mančester junajted, Vulverhempton, Everton i Arsenal.



Igraju zaista sjajno, mučili su i najjače timove u Engleskoj, "Bramal lejn" je postao jedan od najnezgodnijih stadiona za gostovanja u Premijer ligi.



Mnogi se nadaju da bi mogli da naprave i jedan poprilično bajkovit učinak, da se domognu Lige šampiona.



To je želja i šefa struke "Blejdsa" Krisa Vajldera.



"Ljudi će početi da pričaju da treba da gledamo ispred sebe, a to je ono što i ja želim. Namera mi je da napadnemo četvrtu poziciju i timove iznad nas.



Ponosan sam na sve što smo postigli do sad, ali radili smo vredno da bismo bili ovde. Mnogo dobrih stvari smo uradili i još možemo mnogo do kraja sezone", izjavio je Vajlder.



Ekipa Šefild junajteda u subotu nastavlja takmičenje u elitnom rangu, dočekuju Brajton od 16h.