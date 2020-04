On se seća, za Mesija niko nije verovao da će biti najbolji!!

Sećate se Kristijana Hidalga?



On je i dalje aktivan fudbaler, a mnogima je ostao upamćen iz Deportiva iz La Korunje i Herkulesa.



On je dete Barselone, a razgovarao je i o Lionelu Mesiju i njegovim veštinama.



"Leo je bio neverovatan talenat. Svi u klubu su to znali da će biti dobar igrač. Ali najbolji ikada? Ne. Niko to nije mogao da vidi. On je bio veoma stidljiv, introvertan. Govorio je samo kada je to bilo neophodno. Tek kada je počeo da postiže golove, onda je postao i šaljivdžija", rekao je on.



Hidalgo se najbolje seća Ronaldinja koji je u to vreme bio sinonim za Barselonu.



"Nikada nisam video boljeg driblera od njega. Bez njegove aure Barsa nikada ne bi bila toliko uspešna u to vreme", rekao je Hidalgo za Ronaldinja.