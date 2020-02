On je vodio Lacio do titule 2000. godine i zna kako i ovaj danas može do Skudeta!

Fudbalski klub Lacio nalazi se nikada bliže tituli, posle tačno 20 godina i one čuvene pod palicom Sven-Gorana Eriksona.



Tada su za Lacijale igrali naši Siniša Mihajlović i Dejan Stanković, ali i još mnoge legende kao što su Pavel Nedved, Đuzepe Favali, Seržio Koensisao, Marselo Salas, Roberto Manćini, Alen Bokšić, Dijego Simeone, Alesandro Nesta, Huan Sebastijan Veron, ali i sadašnji trener Rimljana - Simone Inzagi.



Erikson veruje da je upravo Inzagi ključan za stvaranje moćnog Lacija, koji 20 godina kasnije ponovo može do titule.



"Inzagi je neverovatna osoba, ne možete ni da zamislite koliko sam srećan zbog njega. Mislim da je ovo tek početak njegove velike trenerske karijere, možete samo da zamislite gde će biti za jedno pet godina. Simone će biti jedan od onih trenera koji će se uvek boriti za Skudeto pa čak i za Ligu šampiona. Siguran sam da se neće naljutiti ako bih rekao da je Ćiro Imobile bolji centralni napadač nego što je on ikada bio", počeo je Erikson.



Legendarni Šveđanin smatra da prevagu u borbi za titulu može da donese moćni vezni red Lacija, na čelu sa našim Sergejem Milinković-Savićem.



"Imaju najbolji vezni red u Italiji, bez sumnje. Mislim da svega nekoliko timova ima jači vezni red u Evropi od Lacija, u ovom trenutku. To je srce i snaga ovog Lacija. Lacio poseduje tehnički odlične igrače, koji imaju samopouzdanja da budu smireni u ključnim situacijama na utakmicama. Čak i kada prime gol, na njima vidite da se međusobno pogledaju i kažu "polako, rešićemo ovo". Startna postava Lacija jača je od Interove i Juventusove i to su dokazali više puta. Zaista verujem da ovaj Lacio može do Skudeta", ističe Erikson.