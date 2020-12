On je nesuđeni igrač Zvezde, obožava je i igra za Milan!

Rade Krunić je fudbaler koji je svojevremeno sanjao da obuče dres Crvene zvezde.



"Kad ste dečak rođen u našim krajevima i igrate fudbal, san vam je da jednom zaigrate ili za Crvenu zvezdu ili Partizan. Ja sam maštao o Zvezdi i verovao sam da ću igrati na Marakani", rekao je pre mesec i po dana za ATV.



Još 2015. godine Crvena zvezda je pokušala da dovede Krunića u svoje redove, ali je tada Vojvodina bila angažovanija i uspela je da ga privoli u svoje redove.



"Crveno-beli su pokušali da me dovedu dok je trener bio Nenad Lalatović. Imao sam kontakt i sa njim i sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem. Međutim, do dogovora nije došlo", rekao je tada Rade Krunić.



Krunić ima 27 godina i važeći ugovor sa Milanom sve do 2024. godine, a u ovoj sezoni je odigrao 547 minuta, postigao i jedan gol u okviru Lige Evrope.