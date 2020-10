Old Firm - Rivalstvo van fudbala, ovo nema nijedan derbi na svetu!

Škoti će tvrditi da je ovo najveći derbi na svetu. I pozivaće se na jednu činjenicu koja nema baš puno veze sa fudbalom. Ali, ona je prisutna. Za razliku od drugih gradskih derbija ovde postoji jaka verska kompomenta, pa je rivalstvo Seltika i Rendžersa poprimilo na neki način sektaški karakter.



Grad je podeljen, a koreni ne leže u Glazgovu već u Irskoj. Navijači Gersa su protestanti, lojalisti, rođeni Škoti, okrenuti Londoni. Seltik je sve suprotno, kako i boja kaže, ponos Irske, katoličke crkve i jasno politički okrenuti republikancima i nacionalizmu.



Englezi to zovu „sektarijanizam“, a podela na došljake iz Irske i Britance je dobila sofisticiranije oblike mada nikada nije prestala da postoji.



Nepisano pravilo je da Rendžers ne želi katolike u ekipi, a Di Kanio se redovno krstio pred navijačima rivala, recimo da je na takav način kupio kultni status među „Bojsima“ pristalicama Seltika.







Grem Sunes je izazvao mnogo kontroverzi i dobijao smrtne pretnje od navijača svog tima, kada je katolik, legendarni Mo Džonston potpisao za Rendžerse. Ali, to je izuzetak, za protestante je to granica koja se ne prelazi. Sa druge strane „Kelti“ nisu tako rigorozni, iako su većina navijača irskog porekla i katolici, oni nemaju ništa protiv da lojalisti i protestanti igraju za Seltik. Ali, moraće da se suoče sa Papinom slikom i irskim zastavama na tribinama.



Neko bi očekivao da na „Old Firm“ derbiju vidi škotske zastave, malo ih je, jer navijači Rendžersa nose „Junion Džek“ pokazujući svoju pripadnost Alsteru, odnosno Ujedinjenom kraljevstvu.



Nećemo se vraćati daleko u prošlost, nadimak derbija je simbolisao rivalski, ali prijateljski duh, odnosio se na činjenicu da su u pitanju očevi osnivači škotskog fudbala, ali nema tu nikakvog prijateljstva, mržnja je već nego bilo gde u Britaniji. Po animozitetu čak ni sudar Liverpula i Mančester Junajteda ne može da priđe glazgovskom derbiju.



Timovi su između sebe osvojili 105 škotskih titula i to sve govori, u pitanju je trka za moć, ali i ekonomski benefit. Nisu se baš u Seltiku naslađivali kada je Rendžers završio u trećoj ligi, jer škotska ekonomija značajan deo vrednost bazira na rivalstvu koje se prostire izvan granica grada i Škotske, preko Irske do Amerike.



Da li se različito politički opredeljuju?







Svakako, navijači Rendžersa će glasati za Konzervativce, Seltikove pristalice su tradicionalno protiv establišmenta i naginju levici, odnosno Laburistima, ali to nije pravilo, u našem veku su se stvari izmešale. Jer, istraživanja pokazuju da je sve više mešovitih brakova u Glazgovu, da su verske napetosti popustile u poslednjih dvadesetak godina, ali nema odstupanja, rodiš se kao navijač Seltika i Rendžersa i to ostaneš...



Na terenu nema pardona, Kris Vuds i Teri Bučer su osuđeni na uslovne kazne posle tuče na terenu osamdesetih, Pol Gaskojn je imitiranjem čuvene protestantske šetnje iz Severne Irske, odnosno Belfasta provocirao tribinu sa navijačima Seltika. Osim što je suspendovan jer je to uradio drugi put, dobio je ozbiljne pretnje smrću od IRA, pa ga je policija štitila tokom igranja u Glazgovu.



Artur Boruc se krstio napadno u svom kaznenom prostoru još na zagrevanju, tribina sa navijačoma Rendžersa je podivljala. To je bilo pre petnaestak godina, na tribini „Seltik Parka“ se često mogu videti zastave sa likom poljskog golmana, velikog katolika.



I treneri su umeli da se potuku, ne tako davno, Nil Lenon legenda Seltika je ušao u fizički sukob sa Alijem MekKojstom pomoćnikom u Gersima i legendarnim škotskim reprezentativcem. Obojica su kažnjeni jer je ocenjeno da je njihovo ponašanje izazvalo velike sukobe, podiglo temperaturu, gorele su ulice Glazgova. Od tada kada god igraju mere obezbeđenja su neverovatne čak i za neke druge zemlje, poznate po huliganstvu.







To je bilo i poslednje pre pada Rendžersa u finansijski ponor i treću ligu. Ali, nasilje je dalo veća ovlašćenja policiji da reaguje u slučaju sukoba koji su verski motivisani, pa su čak i marševi navijača koje ocenjuju kao provokaciju rivala zabranjeni. Navijači Seltika se nisu obazirali, jedan takav je usledio bez prijavljenog skupa i dozvole policije pre sedam godina, trinaestoro učesnika je završilo u zatvoru.



Ako se gledaju mečevi u tri glavna takmičenja, prvi je odigran u kupu 1890. godinu dana kasnije je počela liga, a posle Drugog Svetskog Rata osnovan je i Liga kup. Dakle, računajući te takmičarske mečeve, Old Firm rivali su odigrali 420 mečeva, Rendžersi vode sa tri razlike 162:159 dobili su i poslednji meč, prošlog decembra u gostima. Posle je usledio Kovid pa je fudbal u Škotskoj prekinut. Rendžers ima tri titule prvaka više, ali je Seltik smanjio razliku jer je od 2012. kada su „Policajci“ izbačeni jasno devet puta bio prvak.



Ali Seltik je bio prvak Evrope, Gersi nisum imaju KPK i još tri izgubljena evropska finala.



Samo, ne broje trofeje, ni jedni, ni drugi, to je potpuno nebitno jer su u pitanju najtrofejniji klubovi na svetu, u Škotskoj nema ničega sem Old Firm rivala.



Šta je još zanimljivo?



Njihovi navijači su među najvernijima na svetu, na „Ajbroksu“ u trećoj ligi Rendžers je imao blizu 50 000 navijača, stadion prima tek hiljadu više. Seltik na svom „Parku“ takođe ima gotovo pun kapacitet oko 57 000, tek 3000 mesta nije popunjeno računajući sve mečeve. Recimo Seltik je deveti najgledaniji klub na svetu, rival je takođe među 20, imaju manji stadion.



Pogađate, Seltik ima više navijača, ne u gradu, ali generalno. Jer, Irska i neki delovi Engleske navijaju za „Kelte“ koji su popularniji i u Africi.







Međutim, ono što je glavna prednost je istočna obala SAD, tačnije irska zajednica koja je održala veze preko Atlantika i u Bostonu recimo često možete videti ljude koji nose Seltikove dresove. Neka istraživanja pokazuju da Seltik posle Mančester Junajteda ima najviše navijača na svetu, kada su u pitanju britanski klubovi.



Kako god, tim koji vodi Stiven Džerard, Rendžersi su prvi na tabeli u derbi ulaze sa bodom više, ali i utakmicom više, oba tima su neporažena.



Moguće je da tako ostane...