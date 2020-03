Oglasio se prvi čovek UEFA, sezona je gotova?!

Uprkos različitim planovima o nastavku sezone, Čeferin je rekao da sve zavisi od pandemije koronavirusa.





"U ovom dramatičnom trenutku najvažnija stvar je zdravlje ljudi i da izađemo iz ove krize. Naravno, prekid fudbala znači i to da su Evropa i fudbal stali", rekao je Čeferin za "Republiku".



"Ne znamo kada će se pandemija završiti, ali imamo plan A, B, pa čak i C. U kontaktu smo sa ligama, klubovima, postoji radna grupa. Moramo da sačekamo, kao i svaki drugi sektor", dodao je predsednik Uefa.



On je rekao da postoje različiti predlozi za nastavak i završetak sezone.



"Mogli bismo da počnemo sredinom maja, sredinom juna ili krajem juna. Ali, ako ne uspemo, sezona je najverovatnije izgubljena. Postoji i predlog da se ova sezona završi na početku naredne, čiji bi početak onda bio odložen. Videćemo koja su najbolja rešenja za različite lige i klubove", rekao je.





Čeferin je naveo da je teško zamisliti da se sve utakmice igraju bez publike, ali da sada ne zna da li će se takmičenja uopšte nastaviti, sa ili bez gledalaca.





"Ako ne bude drugih alternativa i dalje bi bilo dobro završiti šampionate. Mogu reći da ne razmišljam o finalima evropskih takmičenja bez publike", dodao je on.









Mnogi smatraju da utakmica osmine finala Lige šampiona na "Mestalji" između Valensije i Atalante nije trebalo da se odigra, iako nije bilo publike na stadionu, a Čeferin je odbacio kritike.





"Kada se ta utakmica igrala, fudbal se i dalje igrao u Evropi. Igralo se bez publike, a za navijače koji su se okupili ispred stadiona nadležne su bile španske vlasti. Takođe, bile su i idiotske kritike oko puta u Milano. Tada, 19. februara, niko nije znao da će Lombardija biti centar epidemije. Ko smo mi da kažemo da utakmica ne sme da se igra? Tamo ima nadležnih koji odlučuju", naveo je Čeferin.