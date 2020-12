Oglasio se Nejmar, proći će vas jeza od njegove poruke nakon povrede!

Brazilski fudbalski as Nejmar oglasio se na Instagramu posle pregleda na kome je saznao da nije doživeo frakutru zgloba.



Nejmar je u finišu meča svog PSŽ-a protiv Olimpika iz Liona na nosilima napustio teren.



Dan kasnije posle pregleda stigle su ohrabrujuće vesti, a nove će imati za 48 sati, kada će se znati više o odsustvu sa terena.



Brazilac se prisetio pređašnjih povreda u vrlo emotivnom tonu.



"Plakao sam od bola, očaja, straha, teskobe od operacije, štaka i drugih loših uspomena. Može biti i gore (od trenutne procene, p.a.), ali bog me je spasao od ozbiljne povrede" - napisao je Nejmar na Instastoriju, a zatim ohrabrio sebe u nadi da će se što pre vratiti na teren.



Kao što smo pre nekoliko sati preneli, glavno je da kost nije doživela prelom, ali će se u sredu nešto više znati koliko su oštećeni ligamenti.



Sigurno je još samo da ga nećemo gledati do kraja 2020. godine.