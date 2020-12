Oglasio se Nejmar, ovo je istina o novogodišnjoj žurci!

Fudbaler Pariz Sen Žermena Nejmar negirao je navode da će organizovati novogodišnju žurku za oko 150 osoba u Brazilu i naveo je da će za praznike biti sa porodicom.







Pojedini mediji peneli su da će Nejmar organizovati petodnevnu zabavu na imanju u Mangaratibi, uprkos pandemiji korona virusa, od čijih je posledica umrlo više od 190.000 ljudi u Brazilu.



Nejmarovi advokati su u saopštenju naveli da fudbaler nema ništa sa proslavom, koju je organizovala Agencija Fabrika.



"To je njihov događaj i nije povezan sa Nejmarom. On će biti sa svojom porodicom, sa sinom i fizioterapeutom u novogodišnjoj noći", navodi se u saopštenju, preneo je sajt Gol.



Organizator događaja, Agencija Fabrika u ponedeljak je navela da će se na proslavi poštovati sve zdravstvene mere kako bi se sprečilo širenje korona virusa.



Nejmar je ove sezone odigrao 12 utakmica, postigao devet golova i imao tri asistencije za pariski klub. On se povredio sredinom decembra i očekuje se da će se početkom godine vratiti na teren.



Pari Sen Žermen je trenutno bez trenera, pošto je otpušten Tomas Tuhel, a spekuliše se da bi ekipu mogao da preuzme Maurisio Poketino. Ekipa je treća na tabeli francuskog prvenstva sa bodom zaostatka za Lionom i Lilom, posle 17 kola.