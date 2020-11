Oglasio se lekar, kada se vraća Salah?

Salah je bio pozitivan na testiranju obavljenom među reprezentativcima Egipta pred utakmice tog tima u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija.



Doktor Mohamed Abou Elela je za agenciju AP rekao da je Salahovo prisustvo venčanju njegovog brata moglo doprineti da se on razboli, ali da ne može da bude siguran.



Osim što će propustiti utakmice protiv Togoa, Salah neće biti na raspolaganju treneru Jirgenu Klopu za prvi meč "crvenih" posle pauze, protiv Lestera.



Abou Elela, koji je u petak i subotu razgovarao sa doktorima iz Liverpula, rekao je da se Salah mora izolovati sedam dana prema zdravstvenim smernicama u Egiptu.



"On je blag slučaj, nema ozbiljne simptome. Mora da se izoluje na sedam dana i nakon negativnog testa može da putuje za Englesku", rekao je on.



Salah je bio pozitivan na testu nakon što je snimljen kako bez zaštitne maske na licu pleše među desetinama ljudi na venčanju svog brata u Kairu ranije ove nedelje.



"Ne mogu to da poreknem", rekao je Abou Elela odgovarajući na pitanje da li je moguće da se fudbaler Liverpula baš na toj proslavi zarazio.



"Niko ne zna jer... nažalost, i dalje ne znamo sve o virusu. Moj odgovor je - možda jeste, možda nije", dodao je on.



Ministri egipatske vlade kontaktirali su doktora reprezentacije kako bi proverili Salahovo zdravlje.



"Zabrinuti su, jer je Mo poseban za Egipat. Ovde svi žele da pomognu i da urade sve što mogu", rekao je Abou Elela.