Oglasio se "Kasapin iz Bilbaoa", pogađate šta je usledilo? Šta se desilo u septembru 1983. godine?

Ostao je zapamćen po tom danu, bio je 24. septembar 1983. godine.



Ali, o tome kasnije.



Andoni Goikoečea, mnogi će da se setiti po nadimku "Kasapin iz Bilbao" je na društvenim mrežama odao počast Dijegu Maradoni.



"Vest o Maradoninoj smrti me je zatekla i rastužila. Bio je genije, rođen da bi igrao fudbal. Počivaj u miru Dijego", napisao je nekadašnji štoper Bilbaoa.



Uvrede koje je doživeo ne bismo prepričavali.



"Ako bih vam odgovorio, to bi bilo kao da perem glavu majmunima i da trošim bezveze sapun i vodu", napisao je Goikoečea.



Ušao je u istoriju fudbala posle divljačkog starta nad Maradonom, u septembru 1983. Engleski novinar Edvard Oven mu je dao nadimak "Kasapin iz Bilbaoa", a tadašnji trener Barse, Menoti je rekao da "Goiko" kako su ga zvali pripada rasi "anti-fudbalera", Barsa je zatražila da mu se zabrani igranje fudbala.







Prošao je sa deset mečeva suspenzije, pričalo se da kopačku kojom je uništio Maradonine ligamente članka čuva kod kuće kao trofej u staklenoj vitrini, mada je on to demantovao.



Međutim, činjenica je da je bio grub, da je protiv Barselone vodio prave ratove, udario je Maradonu u finalu kupa Španije 1984. nogom u grudi, bio je kažnjen 18 utakmica, ali je kazna preinačena u sedam.



Najgore od svega što je Goikoečea bio jedan od najboljih španskih štopera osamdesetih. Gotovo celu karijeru, osim poslednje tri godine kada je otišap u madridski Atletiko, proveo je na "San Mamesu". On je bio član one čuvene generacije Bilbao, sa Danijem, Galjego, Sarabijom, Njunjezom, branio je Zubizareta, a vodio ih Havijer Klemente.







U sezoni kada je povredio Maradonu koji je van terena bio četiri meseca, Bilbao je osvojio, odnosno odbranio titulu, a te sezone uzeli su duplu krunu. On je tog leta bio član španske reprezentacije koja je stigla do finala EP. Za "Crvenu furiju" je odigrao 39 mečeva i dao pet golova, i u onom čuvenom na Mundijalu 1986. kada je Španija tukla Dansku sa 5:1, Butragenjo je dao četiri, "Goiko" još jedan gol. Španija bi da je prošla Belgiju (ispali su na penale), u polufinalu igrala protiv Maradonine Argentine.



Možda i na sreću, do tog susreta nije došlo...



Goikoečea je nakon karijere radio u savezu, vodio mlađe selekcije, pa onda nekoliko španskih klubova, a 1994. je bio Klementu pomoćnik na SP u SAD. Nije u poslu već pet godina, smenjen je sa klupe Ekvatorijalne Gvineje 2015. godine, od tada se ne bavi trenerskim poslom.