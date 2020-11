Oglasio se i otac Serhija Ramosa, sada je sve jasnije

Kapiten Real Madrida Serhio Ramos navodno ima ponudu Pari Sen Žermena, ali njegova želja je da ostane u svom klubu.



Ramos je postao glavna tema prehodnih dana, pošto i dalje ne može da pronađe zajednički jezik sa Florentinom Perezom. Pravilo u Madridu je da igrači u poznim godinama dobiju ugovor na još jednu sezonu, Ramos zahteva tri, a to mu trenutno nudi samo PSŽ.



Ipak, otac Serhija Ramosa je optimista i veruje da će uskoro biti pronađeno rešenje.



"Smireni smo i optimistični. Verujemo da će Serhio ostati i da će sve uskoro biti rešeno", rekao je Hose Marija Ramos, a prenose španski mediji.



Serhio Ramos ima ugovor do 30. juna, što znači da od prvog januara ima pravo da pregovara sa ostalim klubovima, ali malo ko veruje da se do tada neće pronaći rešenje sa Madriđanima.