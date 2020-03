Oglasio se i Lautarov agent...

Lautaro Martinez će biti jedan od igrača koji bi mogli da obeleže letnji prelazni rok. Kao što je poznato, njegova najveća želja je da pređe u Barselonu, tako je prenela i Gazeta delo Sport, ali njegov agent Beto Jake tvrdi da Argentinac razmišlja samo o Interu.



"Priča se da ga žele Barselona i Real Madrid, ali za Lautara tako nešto kao da se ni ne događa. Drugi ne bi mogli da spavaju noću, ali on je isključivo fokusiran samo na Inter. Nikada me nije ni nazvao da me pita da li su te glasine istinite, samo je posvećen svom radu. U kontaktu smo sa mnogo ljudi, ali to je sve. Za sada nije bilo konkretnih ponuda. San svakog igrača je da bude u centru pažnje na fudbalskoj pijaci, ali sve što Lautaro želi jeste da igra i da postiže golove", rekao je Lautarov agent.



Očekivano, nije vreme da priča drugačije, Lautaro će i biti posvećan do kraja sezone, a onda ne treba zaboraviti da je od 1. do 15. jula njegova klauzula "samo" 111 miliona evra...