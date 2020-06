Oglasio se i Artur, prvi put, navijači mu se izvinjavaju, a šta ako naleti na Juve u LŠ?

Kao što je potvrđeno ranije danas, Juventus je platio 72+10 miliona evra za Artura Mela, a ubrzo je stigla i potvrda transfera Miralema Pjanića u Barselonu za 12 miliona manje.



Artur se oglasio putem društvenih mreža, zahvalio se Juventusu i najavio borbu za trofeje sa Barsom do kraja sezone.



"Hvala Juventusu na velikom interesu. Ponosan sam što idem u tako veliki klub. Siguran sam da me sa Bjankonerima čeka mnogo izazova. Sada sam fokusiran na sadašnjost. U Barseloni imamo velike ciljeve i nastaviću do samoga kraja da dajem sve od sebe za saigrače i navijače. Hvala na podršcci! Vidimo se sutra", poručio je Artur.



Navijači Barse su razočarani, masovno mu se izvinjavaju u ime uprave koja ga je oterala i naterala da prihvati ponudu Juventusa, kako bi ispeglala finansije pre 30. juna.



Mnogi se pitaju i kako će se Artur osećati ako bude igrao protiv Juventusa u Ligi šampiona, ako uzmemo u obzir kako se Barsa prema njemu ponela poslednjih nedelja.







Sve u svemu, veoma čudan posao, Artur je uradio ono što je morao, a tako nekako neodređeno i nedorečeno zvuči i ova njegova poruka.





Biće zanimljivo ako se sastanu Barsa i Juventus u nastavku Lige šampiona...