Oglasili se iz Juventusa, ima li još zaraženih?

Danijele Rugani je zaražen Korona virusom, zbog njega su stavljeni u karantin svi fudbaleri Juventusa, ali i Intera, kako je minulog vikenda odigran "Derbi Italije".



Kristijano Ronaldo je u rodnoj Madeiri, nije želeo da se vraća u Italiju dok se situacija sa pandemijom ne smiri.



Pojavile su se i priče da je argentinski fudbaler "Bjankonera" Paulo Dibala takođe zaražen, ali on je najpre to demantovao na društvenim mrežama, nedavno su to potvrdili i ljudi iz kluba.



"Pozdrav svima, želim samo da potvrdim da sam dobro i da sam u svojevoljnoj izolaciji. Hvala vam na svim porukama i nadam se da ste dobro", napisao je Dibala.



Iz kluba su, kao što smo napisali, takođe potvrdili da je sa Argentincem sve u redu i da je i ostatak tima u izolaciji.



"Paulo Dibala nije pozitivan na Koronavirus. Nakon što je Danijele Rugani bio pozitivan, u dogovoru sa nadležnim zdravstvenim radnicima, Argentinac je u samoizolaciji kao i ostatak ekipe", stoji u saopštenju kluba iz Torina.