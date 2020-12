Oglasila se Barselona, Kutinjo ulazi očajan u 2021!

Jedan od prvih zvezda Barselone Kutinjo moraće na operaciju zbog težek oštećenja bočnog meniskusa kolena, potvrdio je klub iz Katalonije.



Kutinjo je proveo poslednjih 25 minuta sinoćnjeg duela protiv Eibara, ali je tokom boravka na terenu osetio bol u kolenu.



Izdražao je do kraja meča, ali je španski AS već danas najavio mogućnost operacije.



Magnetna rezonanaca je potvrdila loše vesti, što je ozvaničila i Barselona, pa će u skladu sa najavama Kutinjo pauzirati naredna četiri meseca.



To znači da bi na teren mogao tek u maju, pa bi prva trećina 2021. godine za njega bila izgubljena.



Kutinjo je ove sezone na 12 utakmica za Barselonu postigao tri gola zabeleživši dve asistencije.