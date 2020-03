Odustali? Arsenal ostaje bez kapitena i najboljeg igrača?

Arsenal danas od 16 časova dočekuje Vest Hem u londonskom derbiju na "Emirajtsu". Artetin tim i dalje ima matematičke šanse za plasman u Evropu naredne sezone, međutim podatak da je čak 45 procenata golova u PL postigao Pjer-Emerik Obamejang pokazuje koliko "tobdžije" zavise od svog kapitena.



Gabonac kroz tri meseca ulazi u poslednju godinu ugovora, njegov agent je već predstavio uslove produžetka, ali oni deluju daleko od realnih za ono što Arsenal može ponuditi.









Obamejang trenutno zarađuje oko 200 hiljada funti nedeljno sa sve bonusima, njegov agent želi povišicu na 300 hiljada funti kako bi pregovori bili uspešni. I da Arsenal prihvati ove uslove Gabonac bi i dalje ostao na drugom mestu najplaćenijih sa "Emirajtsa".



Ozil navodno zarađuje 350 hiljada funti, ali sam Nemac je izjavio će ostati do kraja ugovora, to jest do kraja juna naredne godine.