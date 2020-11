Odšteta od dva miliona, to neće umanjiti Klopov bes!

Španci ga zovu virus FIFA, aludirajući na česte povrede igrača na reprezentativnim akcijama.



Liverpul je "oboleo" u najgorem mogućem trenutku, Džo Gomez se povredio na poslednjem treningu pred meč sa Republiko Irskom.



Kao noćna mora, stradalo mu je koleno, operisan je i vrlo je moguće da je kao i Virdžil Van Dajk završio sezonu. To je ostavilo Klopa praktično bez štopera, Matip ima stalno problem sa povredama, Lovren je prodat, pa se kvartet iz prošlih sezona raspao.



Do zime ima još dosta, Fabinjo se oporavio pa će morati opet da "glumi" centralnog defanzivca, a igrače verovatno i mladi Ris Vilijams.



Redsi će dobiti odštetu, fudbalski savez Engleske je potvrdio da su igrači reprezentacije osigurani FIFA shemom odštete i da to pokriva i treninge, osim mečeva. FIFA računa odštetu kao nadoknadu za Gomezovu platu dok ne igra, pa će Liverpul inkasirati oko dva miliona funti. Inače godišnja plata engleskog reprezentazivca je oko 3.8 miliona funti.