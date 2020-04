Održan važan sastanak klubova iz PL, hoće li biti nastavka sezone?

Kako je obelodanjeno, predstavnici svih 20 klubova iz Premijer lige održali su danas video sastanak, na kojem su polemisali o brojnim pitanjima, pa i o onom najvažnijem, hoće li se sezona nastaviti.



Usaglasili su se u jednom, prvenstvo mora da se odigra do kraja, kada za to budu stvoreni uslovi.



Prerano je da se govori o terminima, ali je sada sasvim jasno da je prioritet da se šampionat odigra do kraja, jer bi u suprotnom klubovi izgubili ogroman novac od TV prava.







U Velikoj Britaniji je zabeleženo 108,692 zaraženih koronavirusom, a Vlada je nedavno donela odluku o produžavanju karantina za još tri nedelje.