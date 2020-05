Održan sastanak za nastavak Premijer lige, ovo je epilog!

Početkom nedelje pojavio se predlog za nastavak sezone u Premijer ligi, jer se smatra da bi fudbal mogao da podigne moral narodu u ovako teškom trenutku.Plan je da timovi od 18. maja krenusa treninzima, a da se završnica sezone odigra od osmog do 27. juna.Na današnjem sastanku nije ništa definitivno odlučeno, klubovi su i dalje saglasni u tome da sezonu treba nastaviti, ali samo pod uslovom da Vlada to dozvoli, tačnije da se stvore potrebni uslovi za tako nešto.Odlučeno je i da se za pomenuti predlog za nastavak sezone održi glasanje osmog maja, dan nakon što Vlada bude donela odluku o merama koje su na snazi zbog pandemije.Osim termina, glasaće se i za predlog oko igranja na neutralnom terenu i o usvajanju predloga iz FIFA da do kraja sezone timovi imaju pravo na pet izmena, kako bi se smanjio rizik od povreda zbog prevelikog napora.Pojedini klubovi se protive igranju na neutralnom terenu, jer veruju da bi tako izgubili ključnu prednost domaćeg terena, na koju se mnogi u PL oslanjaju.Kako prenose tamošnji mediji, za usvajanje predloga će biti potrebno 14 potvrdnih glasova.Dakle, situacija trenutno nije mnogo jasnija, nadamo se da će biti krajem sedmice, nakon pomenutog glasanja.