Određen sudija za "El klasiko", u Barsi besni!

Za njega kažu da obožava da bude u centru pažnje, bez ozbira da li za to ima potrebe ili ne. Voli da "glumi" autoritet i da deluje da drži sve pod kontrolom, a ankete po Španiji kažu da je najneomiljeniji sudija u La Ligi. Jer, često je umeo da ošteti razne ekipe, a po Pirinejima ga bije glas da simpatiše Real Madrid.



Njegovo ime je Mateu Lahoz i on će biti glavni arbitar nedeljnog susreta između Real Madrida i Barselone.



Lahoz je do sada sudio u četiri utakmice dva najveća kluba na svetu, Real Madrid ima dve, Barsa jednu pobedu, uz jedan remi.



Prvi put je sudio u "El klasiku", leta 2012. godine u Madridu, kada je Real slavio u Superkupu Španije rezultatom 2:1, a Žoze Murinjo je posebno hvalio Lahoza da je odradio odličan posao.



I u narednoj utakmici, u finalu Kupa kralja 2014. godine, Lahoz je bio taličan Madriđanima koji su slavili na Mestalji rezultatom 2:1, sigurno se sećate onog čuvenog gola Gereta Bejla kada je kroz aut pretrčao Marka Bartru.



Barsa je prvi put slavila sa Lahozom na centru u proleće 2015. godine, na Kamp Nou, rezultatom 2:1, da bi poslednji susret, u polufinalu Kupa kralja prošle sezone, na istom stadionu bilo 1:1.







U Barseloni su posebno nezadovoljni ovim izborom, Lahoz je neretko donosio sumnjive odluke protiv Barse, kao što je na primer ona kada je pred poslednji "El klasiko" u decembru, isključio Osmana Dembelea zbog prigovora, a potom je dodelio crveni karton i mladom Arauhu.







Nema sumnje da će ovaj izbor dodatno podgrejati atmosferu u nedelju od 20.00, a podsetićemo i da je Barsa lider sa dva boda više od Reala, te da je trka za titulu nikad otvorenija...