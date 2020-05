Fudbalski savez Italije postavio je danas 20. avgust kao krajnji rok za zarvšetak aktuelne sezone u prva tri ranga takmičenja.







Savez je naveo da je to poslednji rok za završetak sezona u Seriji A, Seriji B i Seriji C, kao i da bi naredna sezona trebalo da počne 1. septembra.



Savez je odlučio da će, ako se bilo koja od tri prve divizije ponovo zaustavi zbog pandemije korona virusa, morati da osmisli kraći, alternativni način završetka lige, kao što je plej-of.



Serija A suspendovana je 9. marta, a odluka o tome da li će se nastaviti biće doneta 28. maja.



Do kraja šampionata je ostalo da se odigra još 12 kola, dok je takmičenje u Kupu Italije stiglo do polufinala.