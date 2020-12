Odluka za vikend, PSŽ pregovara sa novim trenerom, koliko košta otkaz Nemcu?

U Francuskoj se i dalje priča o otkazu Tomasu Tuhelu. I pored sinoćnje pobede nad Lorienom, niko nije zadovoljan, nakon poraza protiv Lila za vikend, navodno su kontaktirani i Maurisio Poketino i Maks Alegri.



Leonardo ne odustaje od ideje da dovede novog trenera, u klubu se plaše da će ih problemi koje PSŽ ima u igri, ali i odnosi na relaciji Tuhel-Mbape koštati u Ligi šampiona, možda već protiv Barse.



Nije ništa dogovoreno oko smene, ali jasno je da Nemcu vreme ističe.



I ako dobije otkaz, s obzirom da ima ugovor do kraja sezone, PSŽ će morati da mu isplati još 2.5 miliona evra.



On i dalje smatra da je Leonardo loše odradio prelazni rok, to je jednom natuknuo između redova, netrpeljivost u međusobnom odnosu direktora i trenera traje gotovo godinu dana.



Ono što Leonardo predlaže gazdama u Dohi je smena Nemca pre prelaznog roka, PSŽ je spreman da uloži u štopera Upamekana ili eventualno Lukasa Ernandeza, a pokušaće da dovedu i Papua Gomeza koji posle sukoba sa Gasperinijem želi da ode iz Atalante.



Šta će od svega biti?







U ovom trenutku, PSŽ je iza Lila, za petama su im Lion i Marsej koji ima dve utakmice manje. Parižani su navikli da lako dobijaju prvenstvo, izgleda, da bar za sada rivali uspevaju da odgovore, mada je i dalje sve do šampiona. Čeka ih derbi sa Lilom za vikend, ako izgube, Tuhel bi zaista mogao da bude smenjen. Do pauze koja će trajati dve nedelje, PSŽ čeka još duel sa Strazburom kod kuće, videćemo hoće li Nemac uopšte dočekati taj meč.



Ko ima veće šanse?



Poketino je, čini se, u prednosti u odnosu na Alegrija, tim pre što zna jezik, ima igračku prošlost u klubu i prvi je pik "Svetaca".



No, ipak, da sačekamo...