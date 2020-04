Odluka doneta, fudbal zaustavljen na Apeninima?

Pored velikog broja žrtvi, Italiji preti i ekonomski kolaps.



Gledajući to sa fudbalske strane znači da bi prvoligaši uspeli da prežive trenutno odlaganje lige, dok bi rangovi ispod Serije A bili suočeni sa velikim problemima ako se utakmice ne nastave u skorijem roku.



Po pisanju italijanske štampe Serija C je donela odluku!



Lega Pro će završiti takmičenje u trećem rangu fudbala na Apeninima. Serija C će tako dati tri putnika u Seriju B po trenutnom stanju na tabeli. Iz svake grupe će dalje otići lider, dok će se srećom žreba odrediti i četvrti putnik iz plej-of sistema.



Tako ćemo u narednoj sezoni Seriji B gledali Moncu, Vićencu i Ređinu plus jedan srećni tim iz plej-of kostura.









Promocija dakle postoji, ali zato ispadanje neće. Klubovi neće ispadati u rang ispod. Konačan predlog će biti predstavljen na velikom zasedanju italijanskih čelnika koji bi trebao biti održan četvrtog maja.