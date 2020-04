Odlučili i Španci? Ovo su termini nastavka "liga petice", kao i evropskih kupova!

Virus je odneo 20 000 života u Španiji, prošao je izgleda svoj zenit, ali je situacija i dalje teška. U svakom slučaju, prave se planovi za nastavak života posle pandemije, ali i fudbala.



UEFA će ponovo razgovarati sa nacionalnim savezima sutra, no već se zna da će prioritet imati završetak prvenstava, a da će se evrokupovi igrati u avgustu.



Poslednja nedoumica je bila vezana za Španiju, ali čini se da su tamo prelomili, prema izvorima bliskim savezu, kao i udruženju lige, nastavak španske Primere biće zakazan za 6. jun, a prvenstvo će biti završeno poslednjeg dana jula.



Jasno to će usloviti kasniji start naredne sezone, ali Španci i ne pomišljaju da prekinu šampionat. Igraće se bez publike, ne samo do kraja leta, već i jesenas, a prvi termin kada bi navijači mogli da se vrate biće polovinom novembra, to je optimistični scenario, mada bi čitava 2020. mogla da prođe bez navijača.



Za ostale lige, najverovatnije će prvo krenuti Bundesliga sredinom maja, očekivalo se čak krajem prve nedelje, ali su u Nemačkoj ipak rešili da sačekaju.



Francuzi će igrati nedelju dana posle Španaca, 12. juna, Italijani će početi poslednjeg dana maja, mada će tri, odnosno četiri dana pre toga biti odigrani revanši polufinala kupa.



Ostali su Englezi, veliki klubovi su uspeli izgleda da obezbede većinu da šampionat bude nastavljen takođe u drugoj nedelji juna, a završen poslednjeg dana jula.



Posle toga slede evro-kupovi.















Revanši osmine finala bi trebalo da budu igrani 7. avgusta, priča se da u Juventusu već znaju da će tada ugostiti Lion, jure 0:1 iz prvog meča, a biće odigrani i ostali revanši odnosno kompletirano četvrtfinale.



A onda kreće ludnica, potvrda iz UEFA, to jest predlog koji će biti prihvaćen je da se igra po starom formatu, na svaka tri dana, da četvrtfinala budu od 14. do 17. da polufinala budu 21. odnosno 22. avgusta i da se finale odigra 29. avgusta u Istanbulu na stadionu "Ataturk".



Spremite se, fudbal se vraća na velika vrata.