Odlučeno? Napoli nije samo izgubio, ovo je još gore!

Kako stvari stoje, Napoli će skupo platiti nedolazak u Torino. Oni su ostali kod kuće, nisu se pojavili na stadionu, imaju dva zaražena igrača, i navodno im je lokalni centar za prevenciju zabranio da putuju.



Ali, sa druge strane, savez i liga su jasni, protokoli i jesu dogovoreni sa državom, klubovi su igrali i protiv Napolija bez 11 zaraženih igrača poput Đenove koja je izgubila sa 6:0.



Zbog toga Napoli će izgubiti sa 3:0, a biće mu oduzet i bod. Ovo je prvostepena odluka, "Partenopei" će se žaliti, njihov advokat Matija Grasani tvrdi da nisu mogli da prekrše zabranu od strane lokalne zdravstvene organizacije, ali sada se priča da to nije zabrana, već preporuka.



U Napoliju tvrde da su zakoni države važniji od onih fudbalskog saveza, ali ako se umeša država, umešaće se i UEFA.



U Juventusu tvrde da i oni imaju zaražene, ali da su otišli u izolaciju kada su dva člana stručnog štaba bila pozitivna i da su poštovali protokol i izašli na teren.



"Nemam pojma što Napoli nije došao, niti me zanima, De Laurentis me je zvao da odložimo, ali sam ga uputio na savez. Da smo bili u situaciji kao Napoli, išli bismo na utakmicu", dodao je predsednik Juventusa.