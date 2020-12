Odlazi Jogi Lev, Nemačka traži selektora! Kakva tri imena u igri, uslov je izgleda da budeš prvak Evrope!

Jogi Lev ostaje na klupi "Pancera", posle bruke protiv Španaca, raspravljano je o selektoru, ali je preživeo, vodiće Nemačku na EP 2021.



On je ostao pri svome, da se oslobodi nekolicije starijih igrača i sa mladim snagama krene u napad na titulu prvaka Evrope. No, to je i poslednji turnira za Leva koji će napustiti klupu Nemačke nakon 15 godina, podsetimo, preuzeo je "Elf" od Jirgena Klinsmana, i tada izvršio smenu generacija, igrao nekoliko polufinala velikih takmičenja pre osvajanja titule prvaka sveta na Mundijalu u Brazilu.



Ali vreme je za promenu, studiozni Nemci imaju četiri kandidata, prvo ime je, čini se, nemoguća misija, makar naredne godine. Jirgen Klop ima ambiciju da vodi Nemačku, ali ne pre 2023. kada mu ističe ugovor sa Redsima.



Drugi kandidat je Ralf Ragnik, nesuđeni trener Milana, on je i najverovatnije rešenje. Otišao je iz Red Bula, koji je svojevremeno uveo u logu, igrao je početkom decenije sa Šalkeom polufinale Lige šampiona, ali problem je što mnogi misle da je on bolji kao direktor, skaut, nego kao trener.











Jasno on je sa Salcburgom dominirao u austrijskom fudbalu. Sada radi u Brazilu sa novom franšizom Bragantinom, ali jasno je da je sve to organizacija i šefovanje u sportskom sektoru pre nego trenerski posao.



Treći kandidat je Hansi Flik, ali teško će napustiti Bajern. On je večnost proveo kao pomoćnik Leva u reprezentaciji i sa te strane svakako je najpodesniji za posao, velika je želja saveza, ali kako rekosmo, Bajern mu je dao stalni ugovor, prvak je Evrope, sigurno da neće napustiti sjajan projekat kako bi se vratio u reprezentaciju.



Četvrto ime je Štefan Kunc, selektor mlade reprezentacije i čovek koji je u U21 vodio Nemce pre tri godine do titule prvaka Evrope, tukli su velikog favorita Španiju sa 1:0. On je logično rešenje, radio je u manjim klubovima, bio predsednik "svog" Kajzerslauterna, ranije i direktor Bohuma.









Ima i igračku prošlost, u pitanju je čovek koji je nosio dres "Elfa" 25 puta i bio prvak Evrope u Engleskoj, jedan od šest golova za nacionalni tim postigao je protiv Engleske u polufinalu, kada je takođe i bio precizan u penal seriji. Jedna neverovatna stvar za Kunca, on nikada nije izgubio meč noseći dres Nemačke.



Zbog toga, ako se budu vodili kontinuitetom u radu, ovaj 58-godišnji stručnjak, nekada sjajan strelac bi mogao da zaokruži na neki način karijeru nemačkom klupom.