Odjednom - haos! Javnost nemilosrdna, da li je ovo trenutak za Luku?

Pre nedelju dana, sve je bilo u rukama Real Madrida, Zidanov tim je imao dva boda prednosti ispred Barselone, a onda je najpre Selta u finišu ukrala bod na Bernabeu, a Levante sva tri sinoć u Valensiji. Na sve to, sezona je završena za Edena Azara. To je samo početak loših stvari i pitanja koje danas kulaju u madridskoj javnosti.



Da krenemo redom, Marka piše da su Serhio Ramos i Rafael Varan izgubili koncekciju, čvrstinu, a Eder Militao još nije dorastao da bude standardni prvotimac. Marselo je još jednom dobio šansu i još jednom je na udaru javnosti, baš kao i Zidan koji i dalje ima poverenje u Brazilca.



Sledeći problem o kome piše Marka, Real nema lidera, vođu koji može da povuče tim u kriznoj situaciji. Ramos jeste kapiten, ali sve češće ulazi u sukobe sa sudijama, pišu da bi mogao da bude dodatno kažnjen zbog izrečenih kritika na račun suđenja.



Geret Bejl je standardni problem, ili je povređen ili nije na svom nivou, a sada bi morao da iskoči u prvi plan u odsustvu Edena Azara. Vinisijus Žunior nije dokazao da na njega može da se Zidan osloni u svakoj utakmici, nedostaje mu kontinuitet. Drugi Brazilac, Rodrigo, odavno nema minute, iako je jesenas bio standardan, postigao je čak i het-trik protiv Galatasaraja.



Za kraj, Marka je "nemilosrdna" i prema Karimu Benzemi, koji je odlično otvorio sezonu, ali je u 2020. godini postigao samo dva gola i to samo jedan u La Ligi, protiv Atletiko Madrida.









Da li je ovo šansa za Luku?



Marka ne piše o tome, ali mi postavljamo logično pitanje - da li je konačno došao trenutak da se Real osloni na Jovića i pruži mu veću minutažu? Pred Realom je nedelja koja bi mogla da im odredi sezonu, porazima od Sitija i Barselone i ova bi bila izgubljena, ali eventualnim pobedama, borba za duplu krunu i dalje je otvorena.







Zidan će nastaviti da igra sa "pojačanim" veznim redom, u nedostatku ofanzivaca u formi, a ostaje da vidimo koliko će u ovakvoj situaciji Luka dobiti minuta, i što je još važnije - kako će ih iskoristiti.