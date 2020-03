Od Zidanovog plana ostale froncle, da li je ovo kraj?

Problem sa Realom i posle pobede u "El Klasiku" je što mnogi veruju da je njihova liderska pozicija posledica slabosti Barselone, a ne kvaliteta tima. Pisali smo, teško je očekivati da prođu Siti posle izgubljenog prvog meča kod kuće, u kupu su eliminisani, Zidana bi mogla da spasi titula.



Ili čak ni to, tačnije on bi mogao svojevoljno ponovo da napusti Real, čak i ako bude prvi.



U čemu je problem?



Neslaganja sa Perezom na više planova, od prodaje Navasa, preko zahteva da pređe preko Bejlovih loših partija, povreda i izjava, do odbijanja predsednika da kupi Pogbu.



Ipak, kada je Bejl ostao, iako je jednom nogom bio u Kini, Zidan je planirao, posle razgovora sa Velšaninom koji je obećao drugačiji pristup posle razgovora na pripremama, da oformi trio Bejl-Benzema-Azar.



Ali, od toga nije bilo ništa. Prvo Bejl se povredio, ali je igrao za Vels što je razbesnelo Zidana, Azar je takođe zbog povreda skrpio 15 mečeva, sada i završio sezonu. Benzema je tim nosio na leđima, ali je stao u drugom delu prvenstva. Sada Zidan više prinudno forsira Vinisijusa i Rodriga, Jović je otpao, pošto nije iskoristio šansu koju je dobijao na kašičicu.



Šta Perez zamera Zidanu?











To što je recimo doveo Mendija, a poslao Reguljona na pozajmicu, to što Militao koji je takođe doveden kada je Zidan bio van kluba ne dobija priliku, pa sada i ne izgleda kao neko ko bi mogao da nasledi Ramosa. Uz to, ni u jednom trenutku Zidan nije hteo Eriksena, pa sada, bez Krosa, sa Modrićem koji je daleko od nekadašnje forme, nema više kreativnih igrača, tačnije ima Iska, koji je ipak bleda senka nekadašnjeg igrača.



Sve to nas dovodi do priče, da svi žele isti rasplet, Perez da dovede Poketina na leto, Zidan da sačeka da se Pogba odluči za Juve i onda preuzme kormilo bivšeg kluba. Anjeli tu nema nikakvu dilemu, doduše Zidan bi zarađivao manje nego u Realu, ali njega ne pokreće novac. Plus, ponovo bi radio sa Ronaldom, što obojica žele.



Bilo kako bilo, možda će se na ligi prelomiti sezona, možda na "Etihadu" 17. marta, stvari budu drugačije, tačnije Real napravi iznenađenje i izbaci Siti iu pored poraza u prvom meču.



Ali, sve ukazuje na to, da je ovo Zizuova poslednja sezona i ako ostane bez trofeja, jasno je da je povratak na klupu posle tri titule prvaka Evrope bio velika greška.