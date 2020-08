Od Van Galovih 10 želja, Vudvord nije ispunio NIJEDNU!

Luj van Gal je posle uspeha Holandije na Svetskom prvenstu 2014. godine preuzeo kormilo Mančester Junajteda. "Đavole" samo što je napustio Mojes, naslednik Aleksa Fergusona je kratko potrajao.



Ekscentrični Van Gal je došao sa svojom listom pojačanja, vodio je klub dve godine a Ed Vudvord mu nije doveo ni jednu željenu metu.



"Želeo sam Roberta Levandovskog, on je bio teška meta te sam predložio Gonzala Iguaina. Pre svog dolaska, pričao sam sa bordom oko Nejmara. Ako ste Junajted, morate želiti najbolje. On je bio interesantan klubu i zbog prodaje dresova, ja sam želeo da imam brza krila. Iz istog razloga, isto sam želeo Manea i Mareza. Miler je bio na mom spisku, u veznom delu tima želeo sam Kantea"



"Čak sam hteo i Džejmsa Milnera, koji jeste bio iskusan, ali multifunkcionalan i imao je kvalitete lidera. U odbrani sam hteo Ramosa i Humelsa, naša tadašnja linija nije imala kvalite da gradi igru iz poslednje linije. To su bilo moje top mete, ali nismo nikoga doveli. Ne znam zašto, ali ja kao menadžer nisam učestvovao u pregovorima. Kada sam otišao Marez je otišao u Siti, Kante u Čelsiju, a Junajted nije uspeo da ih dovede. Veoma čudno", izjavio je Van Gal za engleske medije.













Holanđanin jeste dobio Di Mariju, ali je Argentinac odigrao tek jednu sezonu. Takođe kupili su Ereru, Šoa, Blinda i Markosa Roha. Van Gal je ostao dve sezone u Mančesteru, ima jedno četvrto i jedno peto mesto posle kojeg je otpušten i to odmah posle slavlja i trofeja u FA kupu 2016. godine.



Nema sumnje da bi "đavoli" bili konkurentan tim u Engleskoj i u Evropi da su došli makar do jednog igrača iz svake linije.