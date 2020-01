Od pomoćnika u fudbalu na pesku do katalonske klupe! Kako će izgledati Kikeova Barsa?

Kike Setijen je novi trener Barselone, mnogi očekuju zabavan fudbal kakav obično igraju njegovi timovi, dobio je šansu neočekivano, nakon što su Kuman i Ćavi odbili poziv, prvi zbog obaveza prema Holandiji, drugi smatra da je prerano.



Mnogi upozoravaju da Setijen ima premalo iskustva, vodio je po dve godine Las Palmas i Betis, ranije radio dugo u Lugu, a zanimljivo da je osim Ekvatorijalne Gvineje (kaže da su bili neozbiljni) radio kao pomoćnik u reprezentaciji Rusije u fudbalu na plaži.



To nije baš CV za Barsu, ali činjenica je da su ga hteli i prošle godine kada je bilo neizvesno da će Valverde produžiti ugovor.



Kako će izgledati Setijenova Barsa?



Pre svega, on ima sposobnost da se svi igrači osete bitnima, da pokuša da ih sve drži i tretira kao igrače prvog tima. Odmah je rekao da nema govora o prodaji Vidala, on će ostati, a Kike je identifikovao par zamena za Suareza, poput Stuanija i još par napadača.



Ali, ma ko da dođe, neće biti starter. Jedino pitanje je ko će biti lažna devetka, Mesi ili Grizman. Kike Setijen je u Betisu igrao i u formaciji 3-4-2-1, u kojoj bi Grizman bio najistureniji napadač, a Mesi dobio slobodnu rolu. Jasno da je povreda Suareza problem. Ali, on će pomeriti spoljne igrače poput Serhija Roberta napred, a forsiraće i Fatija. Kažu da je Valverde "pao" jer je odbijao da forsira mlađe igrače, Kike Setijen obožava da baca klince u vatru.



Radio je sa Firpom levo, treba očekivati da neke stvari koje je primenjivao u Betisu prenese u Barsu. On je recimo slavio na "Kamp Nou" protiv Katalonaca sa 4:3 sa Betisom, kada su svi pričali o fudbalskoj lekciji. U svakom slučaju, osim napadača koji će biti rezerva ne želi da dovede nikoga i veruje da je broj igrača koje ima na raspolaganju dovoljan.



Ako bude 4-3-3, Firpo je levo, Roberto desno, Pike i Lengle štoperi, nema nikakve sumnje da će Vidal, Buskets i De Jong igrati u veznom redu, ali će Čileanac biti najistureni. Levo bi igrao Fati, desno Grizman, a "lažna devetka" biće Mesi, ili obrnuto...