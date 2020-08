Radilo se tokom proleća i leta, a jedan od onih kod kojih je to i više nego očigledno jeste reprezentativac Srbije Matija Nastasić.



Fudbaler Šalkea je spreman za novu sezonu, možda ga neko od vas neće ni prepoznati jer je nekadašnji fudbaler Partizana, Fiorentine i Mančester sitija promenio imidž, ali je sebi i dodao par kilograma mišične mase.



Dovoljno je da vidite njegovu ruku...





A long way to go to match Mati, @Amine_000 😅💪#S04 | #S04inHerzlake pic.twitter.com/hwc5aLV2gN