Od 112 sekundi za "otpis", do 12 minuta testa za pasoš? Da li biste znali pitanja na koja je odgovarao Luis Suarez?

Luis Suarez je danas potpisao ugovor sa Atletikom, ispratio ga je Leo Mesi, pridružile su se legende, nisu propustili priliku da napadnu Bertomeua zbog načina na koji je "El Pistolero" napustio klub.



Ali, dok se on sprema za debi sa Atletikom, u Italiji je pukla bruka o nameštenim pitanjima, tačnije lažiranom ispitu, pozvani su i čelnici Juventusa, pominjan je advokat šampiona, a navodno je istraga otvorena i protiv direktora Paratićija.



Juve je ćutao do danas, oglasili su se rečima da je čitava priča inskonstruisana i da je jasan cilj da se večiti pobednik poremeti i uvuče u stvari koje nemaju veze sa fudbalom. Sve što je Juventus, kažu u Torinu uradio, je da poveže menadžere Suareza sa Univerzitetom za strance u Peruđi gde se dobija test koji se podnosi prilikom zahteva za državljanstvo. Na kraju Suarez je otpao jer Juventus nije želeo da čeka, a i pojavila se prilika da ugrabe mlađeg Moratu koji je slabiji igrač, ali ima prošlost u Juventusu i spreman je da se prilagodi timu. Uz to, Španac se odrekao dela primanja kako bi se vratio u klub.



Ipak, u Italiji je otkriveno šta je Suarez odgovarao na testu.



Sve je trajalo 12 minuta, uz upoznavanje i čestitke, a pitanja su bila, pa kako da kažemo, nego laka, da ne upotrebimo neku težu reč.



Da bi probili led pitali su Suareza kako se zove na italijanskom, on je rekao ime i prezime.







Posle su mu pokazali dve slike, lubenice i supermarketa, uz pitanje kako se kaže na italijanskom dao je tačan odgovor.



Usledilo je pitanje da kaže jedan italijanski grad, naravno rekao je "Torino" i dalje se nadao da će u Juve.



I na kraju je na italijanskom rekao, "Bavim se fudbalom, igram već šest godina za Barselonu".



I eto, za 12 minuta je sve bilo gotovo.



Rad obrazovne ustanove je suspendovan do daljnjeg, oduzeti su telefoni advokatima koji su učestvovali u dogovaranju ispita kao i čelnicima ustanove koji tvrde da su nevini i da ništa od navoda tužilaštva nije tačno.



Dakle, posle 112 sekundi za koliko ga je Kuman obavestio da ne računa na njega, Suarez je za 12 minuta stekao uslov da postane državljanin EU.



Ili je tako bilo planirano...