Oči sveta uprte u njih, kad ono skandal! Juventus vodio 2:0, Real Madriz napustio teren...

U trenucima kada lopta stoji, nekoliko egzotičnih liga je nastavilo takmičenje, u Evropi to je Belorusija, a popularna je i liga Nikaragve.



Šalimo se, mada sada dobija pažnju, iako se radi, ako je suditi po uslovima o pravim amaterima.



Klubovi zvučnih imena odigrali su derbi ovog vikenda, ali nije završen.



U Managvi, Juventus je ugostio Real Madriz. Kod rezultata 2:0 izbila je frka, gol je dao izvesni Alan Merkado koji je savladao golmana Rodrigeza.



Ali, igrači Reala su stali, jer je pomoćni sudija digao zastavicu- Glavni arbitar nije uvažio njegovu odluku, pokazao je da se igra nastavi pa je Juve povećao na 2:0. To je izazvalo buru protesta kod gostiju iz Reala, jasno VAR nije konsultovan jer ne postoji, pa posle rasprave, tim sa severa Nikaragve iz Madriza nije želeo da nastavi meč koji će biti registrovan službenim rezultatom.

Insatisfeito com a arbitragem, o Real Madriz abandonou o jogo a 20min do fim: Juventus 2 a 0, no último jogo de hoje na Nicarágua. pic.twitter.com/IsZMPvtsM9