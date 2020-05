Očekujte uskoro - Mesi će promeniti poziciju!

Lionel Mesi uskoro puni 33 godine i možda je vreme za promenu pozicije.



Tako makar smatra nekadašnji njegov trener, odnosno pomoćnik Pepu Gvardioli, Domenek Torent.



"On je veoma inteligentan igrač. Često dolazi duboko da primi loptu. Za nekoliko godina može da igra na poziciji kao što je Ćavi igrao. On ne gubi loptu, ima asistencije, vodi računa o svom telu godinama unazad... Jasno je da će jednog dana gubiti na brzini, a tada može da igra na poziciji centralnog veznog. Tu će sigurno igrati dobro", rekao je Domenek Torent.



Torent je govorio o Mesiju istakavši da niko nije bio toliko dobar.



"Neuporediv je. Nikada nisam video nekoga kao što je on. On je na najvišem nivou već 15 godina", rekao je on.