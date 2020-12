Očekivano, spisak postoji! Mediji otkrili, ovo je razdor, koji igrači su uz trenera, a ko je protiv Zidana?

Naravno, kada ne ide, odmah izlazi prljav veš iz svlačionice. One španske su poznate kao one iz kojih lako curi je nezadovoljni igrači lako puštaju priče u javnost.



Danas su mediji prepuni informacija da je Zidan izgubio podršku svlačionice, da je malo igrača ostalo na njegovoj strani, ali i da postoji nekolicina u koju je sam razočaran.



Navodno, Zidan je letos upozoravao Pereza da su mu potrebni novi igrači ali je Real odlučio da štedi zbog pandemije i ne dođe u situaciju u kojoj je Barselona.



Ko je ostao na Zidanovoj strani?



Prema očekivanju, tu su senatori, Benzema i Ramos, kao i njegovi ljudi od poverenja Varan, Kazemiro, Valverde i Mendi koga je doveo iz Francuske.







I tu se verovali ili ne, lista završava. Doduše, neki igrači su ravnodušni poput Asensija, ali je trener nezadovoljan njegovim igrama, a dosta mu je Krosa i Modrića. Hrvat navodno smatra da je klub nedovoljno verovao u njega kada je vraćen Odegard, brzo se ispostavilo da se to ne može porediti.



Protiv Zidana su Isko, to nije novost, ali i Marselo, koji smatra da Mendi ne bi trebalo da ima prednost. Ljuti su Brazilci Vinisijus koji ne shvata zbog čega je na klupi, iako je dobro počeo i Rodrigo koji je nestao. Odegard smatra da mu nije pružena obećana šansa, on nije ni želeo da se vraća ovog leta. Dodajmo tome da su nezadovoljni Marijano, koji daje golove, a opet ne dobija šansu, kao i Militao koga Zidan ignoriše. Jović se ne pominje u medijima, izgleda da je on neutralan, kao i španski igrači poput Karvahala, Naća, Odriozole.









Kurtoa i Azar se drže zajedno, razumljivo je, ali kako rekosmo iako je mnogo verovao u Azara, Zidan je nezadovoljan.



U svakom slučaju, sa ovako podeljenom svlačionicom, "Los Blankosi" neće stići daleko.