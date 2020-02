Očekivano, nema milosti! Sari se ljulja, ovo su opcije!

Juve je poražen u Lionu, nije nenadoknadivo, jasno, 1:0 jeste solidna prednost Francuza, nisu primili gol, ali daleko od toga da je gotovo.



No, nije samo rezultat u pitanju, stigao je mart, Sarijev Juventus ne "radi". Oni jesu prvi na tabeli, ali sa malom prednošću, plus, Lion je, prema viđenju italijanskih medija prosečan tim, prosečan jasno za standarde Juventusa. Oni se pitaju šta bi Bajern ili Siti, da ne pominjemo Liverpul napravili Sarijevom timu.



Italijanski stručnjak je imao dovoljno vremena, nije uspeo da napravi igru, niti da nametne svoj stil fudbala, sa Alegrijem tim nije igrao lepo, ali je pobeđivao i osvajao trofeje.



Stvari su sada vrlo jasne. Naime, Sari do polovine marta igra za posao. Čeka ga Inter u nedelju, pred zatvorenim stadionom, mada i dalje postoji mogućnost da Juve ima prednost publike u derbiju, zatim sledi duel u kupu protiv Milana za plasman u finale, i onda dueli sa Laciom i Lionom. Ako, Juventus ispadne od Liona, ni dupla kruna na kraju sezone neće spasiti Sarija, to su navodno insajderi iz kluba saopštili medijima. Jer, oproštaj od Evrope u osmini finala od rivala koji je među najslabijima u top 16 bi značio kraj na kraju sezone.











Postoji i druga opcija da Sari bude smenjen, ako Juventus padne u narednih mesec dana, izgubi prvu poziciju, onda bi verovatno bio nađen trener da završi sezonu, ili posao ponuđen Poketinu, uz garancije kada je prelazni rok u pitanju. Spominje se i Simone Inzagi, međutim, navodno Argentinac ima veće šanse, iskusniji je, Juventusu je potrebno veće ime. Sariju se zamera da ne uspeva da izdrži pritisak u velikom klubu, da nema kontrolu nad svlačionicom, igrači nisu protiv njega, ali ga ne razumeju, jednostavno nisu uspeli da usvoje njegov sistem igre.



Sam trener smatra da je problem sporost veznog reda, ali dovedeni su igrači koje je tražio, Pjanić je van forme, međutim, nije uspeo da vrati Rabioa posle šest meseci neigranja, Juventus ima, što reče Klop sigurno najdužu klupu u Evropi, bokovi ne rade, sve se svodi na individualni kvalitet nekolicine igrača.



Šta će se desiti videćemo, ali odavno Juve nije bio u ovakvoj situaciji...