Očekivani otkaz u PL, vraća se "Big Sem"!

VBA je i zvanično raskinuo saradnju sa Slavenom Bilićem.



Ovo je donekle bilo i očekivano, pošto je VBA pretposlednji tim na tabeli, ali je ipak pomalo čudno da dobije odmah posle remija sa Sitijem na Etihadu.



Ipak, ovo je dokaz da je uprava engleskog kluba imala unapred smišljen plan da smeni Bilića i dovede pravu zamenu, a to je - Sem Olerdajs.



On ima 66 godina, preuzimao je u sličnim situacijama, Sanderlend, Palas, vodio je Everton, Vest Hem, Blekburn, Njukasl i svugde se dokazao kao majstor za opstanke.



Upravo je to ono što je najpotrebnije ovoj ekipi, da otkida po bod velikanima i osvaja po tri u mečevima koje mora da dobije.



Priliku za debi Big Sem ima u gradskom derbiju, protiv Aston Vile, u nedelju u 20.15.