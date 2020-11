Nakon što je nedovoljno oporavljeni od povrede Filip Kostić zaigrao u baražu za plasman na EURO, desio mu se i gol koji je postigla reprezentacija Škotske za koji je on krivac, potom i ispadanje sa reprezentacijom, mučenje u Ligi nacija nakon svega toga i tu nije kraj.



Ajntraht iz Frankfurta, njegov klub, odlučio je da smanji plate igračima zbog krize.



To je potvrdio i sportski direktor kluba, Fredi Bobić.



"Čini me ponosnim što su igrači još jednom dobrovoljno pristali da se odreknu dela svojih plata u službi Ajntrahta. Svejedno me boli kad vidim da gubimo ono šta smo gradili u prethodne četiri godine", rekao je Bobić.





Inače, Ajntrahtovim fudbalerima je već jednom smanjena plata od aprila do septembra.