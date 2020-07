Očajna Fiorentina, neverovatni golovi u Ferari, Milan stigao veliki zaostatak!

Utešni gol za domaće postiže Kutrone u 90. minutu.





Nikola Milenković je igrao svih 90 minuta i nije krivac za golove gostiju, a Vlahović je dobio crveni karton u prethodnom meču. Terzić gledao meč sa klupe. Sa druge strane, Đuričić igrao 87 minuta.



U duelu Verone i Parme domaći su uspeli da stignu do pobede na Bentegodiju. Kaluševski je doveo goste u prednost u 14. minutu, ali je odlični Di Karmine iz penala u trećem minutu nadoknade uspeo da izjednači.



Zakanji je doveo domaće u prednost, ali je Gagliolo izjednačio na 2:2.



Pobedu domaćima donosi Pesina u 81. minutu. Lazović igrao drugo poluvreme i uneo je živost u redove domaćih.



U duelu Lećea i Sampdorije gosti su izašli kao pobednici. Ramirez je doveo goste iz penala u prednost u 40. minutu, da bi Mankosu takođe iz penala izjednačio.Novi penal u 75. minutu, Ramirez ponovo siguran za pobedu Sampa.SPAL je umalo savladao Milan, bilo je 2:2 u meču u kom su domaći imali igrača manje skoro sat vremena, računajući i nadoknade vremena.Domaći su stigli do prednosti u 13. minutu kada je nakon velike gužve u kaznenom prostoru V aloti uspeo da pogodi za 1:0. Magičan trenutak u 30. minutu, Flokari šutira neverovatno sa 30 metara, uspeva da smesti loptu u mrežu za 2:0. Od 43. minuta domaći ostaju sa igračem manje pošto je Dalesandro dobio crveni karton, ali Milan nije to uspevao da iskoristi sve do 79. minuta.Tada je Rafael Leao uspeo da pogodi za smanjenje rezultata, najavio je da Milan može do izjednačenja.To se i desilo, autogol Vikarija za veliku radost gostiju.