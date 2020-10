Štutgart je danas zaslužio pobedu protiv Šalkea, ali nisu uspeli da stignu do tri boda.



Domaćin je u Gelzenkirhenu odigrao 1:1 protiv "Švaba", a reklo bi se da je bilo po meri i jednih i drugih imajući u vidu da su domaći vodili, a gosti bili nešto bolji.



Šalke je uspeo da povede u 30. minutu nakon asistencije Arija iz slobodnog udarca, i kada su se domaći nadali da će konačno stići do pobede, sprečio ih je u toj nameri Gonzales.



On je iz penala uspeo da izjednači u 56. minutu.



Matija Nastasić je igrao za Šalke do 70. minuta.