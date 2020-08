Luis Suarez nije na listi igrača koji nisu na prodaju u Barseloni, juče je sedmoricu Bartomeu označio kao igrače na koje se ozbiljno računa i sledeće sezone i među njima nema Urugvajca.



Ipak, to ne znači da će doći do prodaje.



Ajaks se navodno interesovao, ali urugvajski list "Ovasion" je objavio da bez obzira na sve, Suarez ima mesto u timu i naredne sezone.



"On se ne oseća napadnutim", piše, između ostalog, u članku.



Suarez je bio najbolji strelac tima u Ligi šampiona, a sezonu u Primeri je završio sa 21 golom i 12 asistencija.