Obračun u Milanu, nepristojna ponuda, Ibra zna šta će raditi sledećeg leta?

U Milanu traje pravi rat za moć, sa jedne strane je generalni direktor Gazidis, bivši predsednik Arsenala, sa druge sportski sektor predvođen Bobanom i Maldinijem.



Problem je prelazni rok, onaj letošnji, Gazidis, ali i gazde ocenjuju da su promašena pojačanja, pa su na zimu morali da izdvoje sredstva za veterane Begovića, Kjaera i Ibrahimovića, nisu u pitanju obeštećenja, već plate, ali i činjenica da je klub time samo zakrpio rupe i odložio probleme do leta 2020.



Vlasnici žele mladi tim, pa je sada tu problem, šta učiniti sa Ibrom koji donosi trenutnu korist, ali mu ističe vreme. Gazidisova ideja je da dovede Ralfa Ragnika iz Red Bula i to se zna. Boban i Maldini žele da vrate Alegrija, presudiće porodica Singer koja naginje Gazidisovom planu podmlađivanja ekipe.



Boban bi mogao da ode, ili da dobije otkaz, on je nezadovoljan percepcijom gazda, smatra da sa ovako malim budžetom ništa bolje nije mogao da uradi i da je doveo odlične igrače, jer Milan nema para za ogromne transfere.











Sa Bobanom bi mogao da ode i Maldini, a postoji varijanta, da Ibra prestane sa igračkom karijerom i preuzme funkciju u klubu. Ako ne prihvati, onda mu ugovor za igranje ne bi bio produžen, jer kako rekosmo, dolazak Ragnika i njegovih skauta, znači podmlađivanje tima.



Da li Ibra zna šta će raditi idućeg leta?









Kažu da je zagrejan za ideju ostanka u klubu, ali bi to značilo da na neki način zabija nož u leđa direktorima koji su ga doveli. Mnogo je kombinacija, ali italijanski mediji smatraju da će Boban i Maldini sigurno otići i da je pozicija Gazidisa praktično sigurna, odnosno da je nedodirljiv jer mu vlasnici fond "Eliot" veruju...