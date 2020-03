Oblak i Ljorente izbacili šampiona!

Šampion Evrope je ispao u osmini finala. Liverpul je nezasluženo ispao od Atletiko Madrida, gosti su došli da odbrane rezultat iz prvog susreta, samo zahvaljujući Oblaku su uspeli da stignu do produžetaka, a tamo je na scenu stupio Ljorente koji ih je odveo u četvrtfinale. Na kraju, posle produžetaka 2:3, a u regularnom delu je bilo 1:0 za Liverpul. Prvi meč je Atletiko rešio u svoju korist 1:0.



Oblak je od samog starta čuvao Atletiko Madrid. Recimo da nije bilo njega, ekipa Dijega Simeonea bi daleko ranije položila oružje.



Trebalo je oko 20-ak minuta Liverpulu da krene sa ozbiljnim napadima, ali je ekipa iz Madrida uspevala da odoli svim napadima tima Jirgena Klopa koji je danas zatvorio sve prilaze golu Adriana.



Firmino je imao jedan udarac kada je Oblak dobro reagovao, a Slovenac je imao još jednu dobru intervenciju tokom prvog poluvremena nakon prekida. Ukupno četiri odbrane u prvom poluvremenu, ali je morao da vadi loptu iz mreže u 43. minutu.



Velika greška odbrane Atletiko Madrida, Čembrlejn je poslao loptu u kazneni prostor sa desne strane, tamo je bio Vajnaldum koji je podsetio na finale Lige šampiona, postiže gol za prednost svog tima u ovom meču, odnosno za izjednačenje u ukupnom rezultatu.



I početak drugog poluvremena je pripao Liverpulu, Firmino je imao novu šansu kada je Oblak ponovo sjajno odbranio, isto je Slovenac uradio Salahu, a kada je lopta nakon šuta Robertsona pogodila prečku, bilo je jasno da zvezde večeras baš i nisu bile naklonjene Liverpulu. U 85. minutu Mane pokušava "makazicama", lopta odlazi preko gola, a onda je i Salah na sjajan način izborio prostor za šut (ukupno 24. Liverpula u tom trenutku), ali je i ova lopta otišla preko gola.



Aleksander Arnold je bio izblokiran minut kasnije, praktično je gol visio u vazduhu pred kraj regularnog dela.

I onda šok za Liverpul, gol u njihovoj mreži u poslednjim sekundama utakmice, ali je nakon konsultovanja VAR tehnologije gol poništen. Otišli smo u produžetke.



Gol koji je visio u vazduhu se konačno i desio u 94. minutu utakmice. Tada je Firmino uspeo da glavom zahvati loptu, ona je pogodila stativu, odbila se do njega i drugi put nije imao težak zadatak! I onda šok na drugoj strani. Golman Adrian je očajno poslao loptu napred, ona je došla do mladog Feliksa koji je dodao do Ljorentea, on je šutirao uz samu stativu, a Adrian se čak i okliznuo. Tada je Atletiko imao rezultat koji ih vodi u četvrtfinale.