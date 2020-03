Obeshrabrujuća prognoza nemačkog stručnjaka, nema fudbala do sledeće godine!? Evo i zbog čega...

I pored brojnih mera uvedenih u cilju zaustavljanja širenja pandemije koronavirusa, vidljivih rezultata i dalje nema.





Iz Italije iz dana u dan stižu sve užasnije vesti, sve je veći broj slučajeva i u Španiji, Nemačkoj, kao i većini drugih evropskih zemalja...





Do sada su samo Kinezi uspeli, pravom vojničkom disciplinom, da zaustave zastrašujući virus, ali očigledno, Evropljanima to teže ide.





Da u takvim okolnostima nema svrhe razmišljati o skorom nastavku fudbalskih sezona, istakao je i nemački virusolog Jonas Šmit-Čanasit.







''Nije realno da će sezona biti završena. Vidite kakva je situacija u Evropi i s čime smo još suočeni.



Čak i da nismo teško pogođeni, to ne znači da bi trebalo dopustiti nastavak fudbalskog prvenstva. To bi vodilo ka značajnom pogoršanju stanja.



Mišljenja sam da će se uslovi za nastavak steći najranije sledeće godine'', objašnjava Šmit-Čanasit u razgovoru za televiziju NDR.





Fudbal smo do sada često nazivali ''najvažnijom sporednom stvari na svetu'', ali nemački stručnjak smatra da to više ne može da bude tako i da sve "zabavne aktivnosti", kao što je fudbal, treba do daljnjeg da budu na dnu liste prioriteta pri povratku životu u normalnim okolnostima.