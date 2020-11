O Barsinom "pojačanju" danas priča cela Katalonija, ovo je njegova priča!

Barselona je sinoć razbila Dinamo Kijev rezultatom 4:0, a Ronald Kuman je odlučio da odmori većinu starosedelaca i šansu pruži mlađim igračima i onima koji se nisu naigrali ove sezone.



Kako su povređeni Đerar Pike, Serhi Roberto, Serhio Buskets, a Frenki de Jong i Leo Mesi dobili zasluženi odmor, neki novi klinci su bačeni u vatru od prvog minuta.



Među njima, jedno ime se posebno izdvojilo, u pitanju je - Oskar Mingueza, štoper koji je morao da uskoči i pomogne Lengleu u odsustvu Pikea, Arauha i Umtitija.



Mnogi su strahovali za njegov nastup, ali je 21-godišnji Katalonac ubrzo pokazao da sve drži pod kontrolom. Odigrao je impresivan meč uz neverovatne brojke:



- 92,5% uspešnih dodavanja, odnosno 86 od 93

- 1 asistencija

- 1 izblokiran šut

- 5 "očišćenih" situacija

- 2 duge lopte

- 2/2 vazdužna duela



Uz to, napominje se da je Oskar iznenađujuće igrao "u napred", da nije dodavao samo prvom do sebe, već da je svojim proigravanjima često pokušavao i uspevao da razbije linije protivničkog tima.







Upravo je Kuman iskoristio raport trenera Barselone B Garsije Pimiente koji je opisao Oskara kao igrača koji obožava i još kako ume da povuče loptu i organizuje napade iz poslednje linije, nešto što je ranije odlično radio Rafael Markez, i kasnije Đerar Pike.





Oskar Mingueza je rođeni Katalonac, dolazi iz varošice Santa Perpetua, od 25.000 stanovnika, nedaleko od Barselone i sigurno da je u njemu sinoć i danas bilo povoda za slavlje.



Ono što je navijačima Barselone uvek od posebnog značaja, jeste da je Oskar dete kluba, u Barsu je stigao još kao šestogodišnjak i prošao je sve mlađe kategorije La Masije.



Nakon što je na najbolji mogući način iskoristio šansu u Barseloni B, Ronald Kuman ga je prekomandovao na treninge prvog tima i sinoć se ukazala šansa da debituje.



"Kada sam pre nekoliko dana saznao da bih mogao da debitujem, pomislio sam "što da ne, spreman sam". Presrećan sam, nakon toliko napornog rada, debi u Ligi šampiona je ostvarenje mog sna. Ovo je tek početak", rekao je Oskar posle meča.



Ono što je najvažnije, Barsa ne sme da dopusti da ostane bez njega, Oskar ima ugovor do juna 2021. godine, ali se on automatski produžava do 2023. ako postane prvotimac, odnosno član Kumanove ekipe.



Kako Pikea čeka duga pauza, a Umtiti više neće moći da igra profesionalni fudbal sa polovnim kolenom, te da Barsa nema para da dovede Erika Garsiju, nema dileme da će Oskar u narednim nedeljama, pa i mesecima dobiti šansu da se dokaže.







Pogledajte i njegov video iz Barselone B...